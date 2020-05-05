YÖK başkanı: YKS’de baraj 10 puan düştü, sınav 30 dakika uzadı

Üniversitelerin lisans programlarını tercih edebilmek için ilgili puan türünde uygulanan 180 baraj puanı sadece bu yıl olmak üzere 170’e çekildi. 135 dakikalık sınav süresi 30 dakika uzatıldı.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Yükseköğrtim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç Twitter’daki açıklamasında “2020-YKS’ye yönelik sadece bu seneye özel olmak üzere öğrencilerimizi sevindirecek güzel haberlerimiz var” dedi.

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Saraç açıklamada “Üniversite sınavı Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu’nun görüşleri doğrultusunda koruyucu önlemler alınarak en uygun şartlarda yapılacaktır” ifadelerini kullandı.

Açıklamanın tamamı şöyle: