YÖK başkanı: Yabancı üniversitelerin yerleşke açabilmeleri gündeme alınmalı

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, Türkiye’de özel üniversite kurulmasının ve yabancı üniversitelerin yerleşke açabilmelerinin gündeme alınabileceğini belirtti.

Fotoğraf: DHA

Cumhuriyet’ten Figen Atalay’ın haberine göre, Gebze Teknik Üniversitesi’nde düzenlenen ‘Araştırma Odaklı İhtisaslaşma Üniversiteleri Çalıştayı’nda gazetecilerin sorularını yanıtladı.

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Vakıf üniversiteleriyle ‘özel’ diye nitelenebilecek üniversitelerin tanım olarak birbirinden ayrılması gerektiğini söyleyen Saraç, bunun için anayasa değişikliği gerektiğini ifade etti.

‘Vakıf sistemi yetersiz’

Vakıf yükseköğretim sisteminin ‘yetersiz’ kaldığını ve sürdürülmesinin ‘çok zor’ olduğunu kaydeden YÖK başkanı, şöyle konuştu: “Türkiye’nin artık özel üniversiteyi tartışması gerektiğini düşünüyorum. Özel üniversiteler, güvence fonları oluşturularak, mali bakımdan Maliye, akademik bakımdan da YÖK tarafından denetlenmeli.”

Eğitimde ana yolun kamusal eğitim olarak kalması ve yükseköğretimin özelleştirilmesi kavramında uzak kalınması gerektiğini ifade eden Saraç, “Bu söylemden uzak kalmak için buradan elde edilecek gelirin sadece ve sadece ekonomik açıdan zor durumda olan çocuklara harcanması lazım” dedi.

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Yurt dışındaki üniversiteler

Yurt dışındaki üniversitelerin Türkiye’de yerleşke açabilmeleri için de anayasa değişikliğine ihtiyaç olduğunu vurgulayan Saraç, “İlk 100’de ya da ilk 200’de yer alan üniversiteler Türkiye’ye şu şartlarla gelebilir denilebilir. Buralardan alınan vergiler gene yükseköğretim tahsili elde etmek isteyen ama imkanı olmayan çocuklara harcanır.”

Yabancı hocalara kriter

Yabancı dil okutmanlarıyla ilgili kriterler geleceğini de açıklayan Saraç, şunları söyledi: “Ana dili İngilizce, Almanca diye kimse öğretmen olmayacak. Bundan sonra yabancı dil öğretecek yabancı uyruklu hocalar yabancı dil tecrübesini belgeleyecek. Devlette de vakıfta da öyle. Belli sıralamalarda yer alan üniversitelerde doktorasını bitirmiş birisini istihdam edecekse üniversite, biz ona yüksek ücret vermeyi de kabul edeceğiz. Gelen hocaların yürüttükleri proje çerçevesinde kendi doktora öğrencilerini getirmesine de imkan tanıyacağız.”