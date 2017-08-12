YÖK başkanı topu üniversitelere attı: Şapkalarını önlerine koyup düşünsünler

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Yekta Saraç, boş kalan kontenjanlarla ilgili üniversiteleri ‘değerlendirme’ yapmaya çağırdı.

Milliyet’ten Abbas Güçlü’ye konuşan Saraç, 214 bin olduğu açıklanan boş kontenjanın 300 bine çıkma ihtimalinin bulunduğunu söyledi.

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Türkiye çapında 998 bölümün sadece 201’i tüm kontenjanları doldurdu. 15 bin 745 kontenjanla hukuk birinci, 14 bin 538 kontenjanla ilahiyat bölümleri ikinci oldu.

Kontenjanların boş kalmasına ‘fazlasıyla üzüldüğünü’ söyleyen Saraç, sonuçların herkese çok önemli bir ders verdiğini ve çok iyi analiz edilmesi gerektiğini belirtti.

KKTC, vakıf ve devlet üniversitelerinin ‘şapkalarını önlerine koyup düşünmeleri gerektiğini’ kaydeden YÖK başkanı, ek yerleştirme öncesinde, tanıtım ve bilgilendirme kampanyası da dahil her yolu deneyeceklerini dile getirdi.

Saraç hedeflenenleri özetle şöyle sıraladı:

* Gelecek yıllarda, kontenjanlar belirlenirken, çok daha titiz davranılacak.

* İtirazlar olsa da kalite odaklı yaptırımlarımız devam edecek.

* YÖK bursları artarak devam edecek.

* Kayıt odaklı bütçe konusundaki çalışmalarımız sürüyor.

* Taban puanlarda, baraj uygulamasına devam edilecek.

* Burs ile indirimi birbirine karıştırıyorlar. Bazı üniversitelerin verdikleri burs değil, indirim. Bunun düzeltilmesi gerekiyor.