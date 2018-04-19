YÖK başkanı, sınavın seçim yüzünden ertelenmesi için konuştu: Öğrenci kazandı

YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, 24 Haziran’daki erken seçim tarihiyle çakışan üniversite sınavının bir hafta ertelenmesinin öğrenciler için kazanç olduğunu söyledi.

Atatürk Üniversitesi’nin ev sahipliğini yapacağı Doğu Anadolu Projesi Üniversiteler Birliği’nin (ÜNİDAP) toplantısına katılmak üzere Erzurum’a gelen YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, Vali Seyfettin Azizoğlu’nu ziyaret etti. Burada Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) ertelenmesiyle ilgili soruyu cevaplandıran YÖK Başkanı Saraç, “Seçim tarihi öne alındığında bizimde kamu yararını gözeterek YÖK olarak bir düzenleme yapmamız icap ediyordu. Bu düzenleme gerçekleşti. Burada en şanslı olan husus öğrencilerimizin bundan istifade etmeleri. Bu hususa da işaret etmek lazım. Öğrencilerimiz bir hafta daha kazandı diye düşünüyorum” dedi.

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Malatya’ya İnönü Üniversitesi’nin bölünmesiyle kurulması planlanan Turgut Özal Üniversitesi ie ilgili soruya ise Yekta Saraç, “Sayın Cumhurbaşkanımız bu husustaki talimatı bir müddet önce bize iletmişti. Biz ön hazırlığımız tamamladık. Bu bir yasama suretiyle nihayet bulacak bir işlem ama biz hazırlıklarımızı yaptık” diye yanıt verdi.