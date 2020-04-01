YÖK: Bahar dönemi kayıtları dondurulabilir, tez ve yeterlilik uzaktan verilebilir

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Covid-19 salgını nedeniyle üniversite öğrencilerinin 2019-2020 akademik yılı bahar döneminde kayıt dondurup tez savunması ya da doktora yeterlilik sınavlarını da video konferansla yapabileceğini duyurdu.

Fotoğraf: DHA

YÖK tarafından rektörlüklere gönderilen yazıda, salgın nedeniyle uzaktan eğitime geçildiği hatırlatılırken önlisans, lisans ve lisansüstü düzeyde öğrenim gören öğrencilerin, talep etmeleri halinde 2019-2020 eğitim öğretim yılı bahar döneminde kayıtlarını dondurabileceği açıklandı. Kayıt dondurulan süre, azami süreden sayılmayacak.

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Lisansüstünde ilave süre

Tez aşamasındaki öğrencilerin tez döneminde öğretimlerine uzaktan devam edebilmelerine ya da kayıt dondurma işleminden yararlanıp yararlanamayacaklarına, tez danışmanının görüşü alınarak üniversite yönetim kurulunca karar verilecek.

Bu süreçte, tez döneminde olup azami süresi biten öğrenciler için eğitime ara verilen süre kadar ilave süre verilecek.

Tez savunma ve yeterliliğe dijital imkanlar

Tez savunma ve yeterlik sınavları, ‘denetlenebilir ortam ve şartlarda düzenlenmesi ve kayıt altına alınması şartıyla’ dijital imkanlar ile yapılabileceği gibi öğrenciler, bu konuda erteleme ve kayıt dondurma imkanından da yararlanılabilecek.

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Tez teslim, savunma ve yeterlik sınav tarihlerinin belirlenmesinde ise salgının etki süresi ve öğrencinin şartları dikkate alınacak.