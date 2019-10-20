YÖK, 14 programda özel yetenek sınavının kaldırılması kararını bir yıl erteledi

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), üniversiteye girişte 14 bölümde uygulanan ‘özel yetenek’ sınavının kaldırılarak ‘merkezi yerleşim sistemi’ ile yerleştirilmesi kararını bir yıl ertelediğini duyurdu.

Konuyla ilgili öğrencilerin ve velilerinin, 2020 için hazırlıklarını geçen seneye göre yaptıkları gerekçesiyle söz konusu kararın gözden geçirilmesine yönelik taleplerin dikkate alındığı belirtilirken, kararın uygulanmasının bir yıl ertelenerek, 2021 yılından itibaren başlatılması kararına varıldı.

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Bilgilendirmede, “Bu vesileyle Yükseköğretim Kurulu’nun eğitimde fırsat eşitliği ve sosyal adalet kavramlarına özel önem verdiğinin altını bir defa daha çizmek isteriz” denildi.

Hem merkezi yerleştirme hem özel yetenek sınavı ile öğrenci alımı yapılan 14 programa, 2020 yılından itibaren öğrenci alımının sadece merkezi yerleştirme sınavının sunucu ile yapılmasına ilişkin karar alınmış ve üniversitelere bildirilmişti.