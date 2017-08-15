Sakarya Üniversitesi kampüs girişindeki 18 yıllık kapının yerine 2 milyon 710 bin lira maliyetle yeni kapı inşasına başlandı.

Sözcü’nün haberine göre rektörlüğün düzenlediği ihaleyi İzmit merkezli inşaat firması Bey Yapı, 2 milyon 710 bin liralık teklifle kazandı.

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Yeni kapının maliyetiyle ilgili sosyal medyadaki tartışmalar üzerine rektörlükten yapılan açıklamada, öğrenci kayıt, mezuniyet, açık öğretim ve ÖSYM sınav dönemlerinde yoğunluk ve ciddi güvenlik problemleri yaşandığı vurgulandı.

‘Yoğun talep üzerine’

Bununla birlikte, İçişleri Bakanlığı’nın da üniversitenin giriş çıkış noktalarında güvenlik tedbirlerinin artırılmasını istediği belirtilen açıklamaya şöyle devam edildi: “Yapılan etüt çalışmalarında mevcut giriş kapımızın yapısal olarak yetersiz olduğu belirlenmiştir. Dolayısıyla, üniversitemiz yönetimi tarafından yeni bir kapı projesi hazırlanması yönünde yaşanan aksaklıklardan ve öğrenci ile personelden gelen yoğun talep üzerine bir karar verilmiştir.”