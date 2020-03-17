Yoğun talepten ötürü temassız ödeme limiti 250 liraya yükseltildi

Bankalararası Kart Merkezi (BKM) Genel Müdürü Soner Canko, yoğun talepten ötürü temassız ödemelerde şifresiz işlem limitinin yarından başlayarak 250 liraya yükseltildiğini bildirdi.

Fotoğraf: DHA

Canko’nun açıklamasına göre banka kartları ve kredi kartlarıyla şubat ayında toplam 84.9 milyar lira ödendi. Bu tutarın 72 milyar lirası kredi kartlarıyla ödenirken, 12.9 milyar lirasında banka kartları kullanıldı.

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Banka kartıyla ödemelerde önceki yılın aynı dönemine göre artış oranı yüzde 52’ye ulaştı. Kredi kartıyla ödemelerde ise bu oran yüzde 25.

Toplam kartlı ödemeler de geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 29 arttı.

Şubat ayında temassız kullanımı 2019’un aynı dönemine göre üç kat artarken, mağaza içi yapılan ödemelerin yüzde 15, yani her yedi kartlı ödemeden biri temassız yapıldı.