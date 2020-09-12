Yoğun bakımdaki minik Aybüke’nin babası isyan etti: Alkollü ve ehliyeti olmadığı halde nasıl serbest bırakabiliyorlar?

Konya’da, kırmızı ışıkta duran araca arkadan gelen sürücünün kullandığı otomobil çarptı. Araçta, bebek arabasında olan iki yaşındaki Aybüke Kurt beyin kanaması geçirdi. Yoğun bakımdaki minik Aybüke’nin ailesi sürücünün serbest bırakılmasına tepki gösterdi.

Fotoğraf: DHA

Çarpan otomobilin sürücüsünün kazadan bir hafta önce alkollü halde başka bir kazaya karıştığı ve ehliyetine el konulduğu ortaya çıktı. Sürücü Emel G., “Alkollü ve ehliyetsiz araç kullanmanın suç olduğunu biliyorum ancak işlerimi takip edebilmek için mecburen araç kullanıyorum” diyerek kendisini savundu ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Baba Samet Kurt (31) isyan etti: “Kızım yaşam savaşı veriyor. Adalet istiyoruz, alkollü ve ehliyeti olmadığı halde nasıl serbest bırakabiliyorlar?”

Kaza, 4 Eylül’de, Selçuklu ilçesi Yeni İstanbul Yolu üzerindeki Cumhuriyet Polis Merkezi önünde bulunan kavşakta yaşandı. Samet Kurt, kırmızı ışıkta durdu. Arkadan gelen Emel G.’nin kullandığı otomobil, Kurt’un aracına çarptı. Dört aracın daha dahil olduğu zincirleme kazada Samet Kurt, eşi Teslime Kurt (28) ve bebek koltuğundaki Aybüke Kurt yaralandı.

Yoldan geçen bir doktorun ilk müdahalesini yaptığı Aybüke ve diğer yaralılar, ambulanslarla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne götürüldü. Samet-Teslime Kurt çifti tedavilerinin ardından taburcu edilirken, beyin kanaması geçiren Aybüke, yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı.

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‘Suç olduğunu biliyorum ama…’

Gözaltına alınan, bir mühendislik firmasının ortağı sürücü Emel G.’nin ise ehliyetsiz ve 120 promil alkollü olduğu ortaya çıktı. Emel G.’nin kazadan bir hafta önce de alkollüyken hasarlı kazaya karıştığı, ehliyetine altı ay süreyle el konulduğu, son kazadaki aracın kiralık olduğu tespit edildi.

Ehliyeti yokken araç kiralamış

Emel G., polisteki ifadesinde şunları söyledi: “Kazadan bir hafta önce, alkollüyken tek taraflı trafik kazası yaptığımdan dolayı ehliyetime altı ay süreyle el konuldu. Ben de işlerimi takip edebilmek için araç kiraladım, işlerimi halledebilmek için bu aracı kullanmaya başladım. Kaza günü hızım 60-70 kilometreydi. Önümdeki araç aniden durdu. Ben de aniden frene bastım. Ancak mesafe kısa olduğundan aracın durmayacağını anladım ve direksiyonu sola doğru çevirerek, kurtarmaya çalıştım. Yine de önümdeki araca arkadan çarptım. Vurduğum araçta önündeki araca, o araçta önündekine çarptı. Kaza sonrası 120 promil alkollü çıktım. Alkollü ve ehliyetsiz araç kullanmanın suç olduğunu biliyorum ancak işlerimi takip edebilmek için araç mecburen kullanıyorum.”

Emel G., sevk edildiği adliyedeki savcılık sorgusunda da, “Kız kardeşimi kaybettiğim için psikolojik sorunlar yaşıyordum. İşyerinde de sorunlar olduğu için alkol kullandım. Kalbimde ritim bozukluğum, yüksek tansiyonum, şekerim ve panik atağım var. Suçsuzum” dedi.

Emel G. savcılık tarafından, ‘taksirle yaralama ve trafik güvenliğini tehlikeye sokmak’ suçlarından tutuklanması talebiyle sevk edildiği mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

‘Kaza değil cinayet’

Samet Kurt, sürücünün serbest bırakılmasına şu sözlerle tepki gösterdi: “Sabah saatlerinde eşim ve kızımla birlikte, evden çıkıp kızımın pasaport işlemlerini halletmeye giderken kırmızı ışıkta durduk. Kızım bebek koltuğundaydı, eşim de yanındaydı. Son süratle gelen kadın sürücü bize çarptı. Kızım beyin kanaması geçirdi. Şu an yoğun bakımda, durumu çok kritik. Adalet istiyoruz.”

Psikolojilerinin bozulduğunu ifade eden baba Kurt şöyle devam etti: “Eşim evin bazı odalarına giremeyecek kadar kötü durumda. Ciğerimiz yandı. Bu kaza değil. Aybüke bizim ilk yavrumuz. Kadın sürücü, resmen cinayete teşebbüs etti. Allah kimsenin başına vermesin, ilk göz ağrımız şu an yoğun bakımda, elimiz kolumuz bağlı bekliyoruz. Elimizden hiçbir şey gelmiyor.”

‘Başkalarının canını yakmasın’

Emel G.’nin tutuklanması gerektiğini söyleyen anne Teslime Kurt da şunları söyledi: “Biz adaletin yerini bulmasını istiyoruz. O benim ilk göz ağrım, ilk bebeğim. Ciğerim yandı, kavruldu. O şu an dışarıda serbest. Bizim isteğimiz tutuklansın. Başkasının da canını yakmasın… Başka annelerin, başka yavruların başına bela olmasın. Kaza olsa kabulümüz ama bu kaza değil. Ehliyetsizsin, alkollüsün, ne işin var senin?”

Emel G.’nin yüzde 100 kusurlu olduğunu belirten ailenin avukatı Mücahit Tanrıkulu, adli denetimle serbestlik kararına itiraz ettiklerini söyledi.