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Yoğun bakımdaki gaz sızıntısı sonrası bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi gözaltında

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Adana’nın Yüreğir ilçesindeki Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım ünitesinde gaz sızıntısı nedeniyle bir kişi hayatını kaybetti.

Fotoğraf: DHA

Hastanedeki gaz sızıntısı, bir hastanın fenalaşmasıyla fark edilmiş, sonra da 25 hasta başka hastanelere sevk edilmişti.

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Dr. Aşkım Tüfekçi Devlet Hastanesi’ne sevk edilen 51 yaşındaki Suriyeli Muhammet Ecu hayatını kaybetti.

Ecu’nun kesin ölüm neden otopsi sonrası kesinlik kazanacak.

Firma sorumlusuna gözaltı

Adana başsavcılığının soruşturması kapsamında da firmanın sorumlusu gözaltına alındı.

Ayrıca tüm gaz tüpleri inceleniyor.

Öte yandan sızıntı sırasında süren ameliyatların da yarım kaldığı, hastaların başka hastanelere götürüldükleri de öğrenildi.

Soruşturma başlatıldı: Yoğun bakımda gaz sızıntısı nedeniyle 25 hasta tahliye edildi

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