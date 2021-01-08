Yoğun bakımdaki Covid-19 hastalarında ölümleri dörtte bir azaltan iki ilaç bulundu

Covid-19 tedavisinde iki ilacın daha hayat kurtarbildiği, ağır hastalarda ölümleri dörtte bir oranında azalttığı görüldü.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Araştırmacılar, Britanya’daki Ulusal Sağlık Hizmetleri yoğun bakım servislerinde serum yoluyla verilen antienflamatuar ilaçların her 12 tedavide bir ekstra hayat kurtardığını söyledi.

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Ülke çapında tedarik edilebilen ilaçların binlerce hayat kurtarabileceği belirtilirken hükümet iki ilacın (tocilizumab ve sarilumab) üreticileriyle yeterli miktarda üretimin güvenceye alınması için görüşmelere başladı.

Yoğun bakımda tedavi süresini bir hafta azaltıyor

Hayat kurtarmanın yanısıra ilaçların iyileşme süresini hızlandırarak kritik durumdaki hastaların yoğun bakımda geçirmesi gereken süreyi bir hafta kadar azalttığı görüldü.

İlaçlar ucuz olmamakla birlikte (hasta başına maliyeti 750-1000 pound arası, yaklaşık 10 bin lira) hayat kurtarma gibi bariz faydasının yanısıra, günlük maliyeti 2 bin pound (20 bin lira) olan yoğun bakım masrafının da azalmasını sağlıyor.

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Britanya dahil altı ülkede devam eden REMAP-CAP deneyi kapsamında yaklaşık 800 yoğun bakım hastasından standart tedavi uygulanan yüzde 36’sı hayatını kaybederken, söz konusu ilaçların yoğun bakımın ilk 24 saatinde uygulanması durumunda bu oran yüzde 26’ya düştü.

Araştırmanın başındaki Imperial College London’dan Prof. Anthony Gordon “Bu ilaçlarla tedavi etttiğiniz her 12 hasta için bir hayat kurtarılması bekleniyor. Bu büyük bir etki anlamına gelir” dedi.

Söz konusu ilaçlar halihazırda romatoid artrit (iltihaplı romatizma) tedavisinde kullanılıyor.