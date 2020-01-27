Yoğun bakımdaki bebeklerinin kıyafetlerini minik depremzedelere gönderdiler

Doğum sonrası epilepsi ve mikrosefali teşhisi konarak üç ay ömür biçilmesine rağmen iki yaşını dolduran yoğun bakımdaki minik Ata’nın kıyafetleri, depremzede çocuklar için Elazığ’a gönderildi.

Fotoğraf: DHA

Antalya’da Tarık ve Ceylan Özdemir çiftinin 2017 yılı aralık ayında dünyaya gelen bebekleri Ata’ya epilepsi ve tedavisi bulunmayan mikrosefali (baş küçüklüğü) hastalığı teşhisi konuldu. Bebeğin yalnızca üç ay yaşayabileceği söylendi.

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Aile, özel hastane hakkında doğumda ihmal olduğu iddiasıyla şikayetçi oldu. Bu sürede defalarca nöbet geçiren minik Ata, yedi kez yoğun bakıma alındı. Geçirdiği nöbetler nedeniyle hastalığı ilerleyen Ata görme, duyma ve yutkunma yetilerini kaybetti. Ağızdan pipetle beslenen Ata, iki yaşını doldurdu. Durumu kritik olan Ata halen yoğum bakımda tutuluyor.

İki yıldır Ata’nın kıyafetlerini sakladıklarını belirten anne Ceylan Özdemir, “Ata’nın çok sayıda kıyafeti var. Saklamıştık, kimseye vermedik. Ancak Elazığ’daki depremden sonra kıyafetleri, depremzede çocuklar, bebekler giyinebilsin diye oraya gönderiyorum” dedi.

