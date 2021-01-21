‘Yoğun bakımda doluluk yüzde 60 düştü’ diyen profesör: Rehavete kapılmayalım

Türk Yoğun Bakım Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Oktay Demirkıran, sokağa çıkma kısıtlamaları sonrasında, Türkiye genelindeki yoğun bakım doluluk oranlarında yüzde 60 düşüş yaşandığını söyledi.

Fotoğraf: Reuters (Temsili)

Demirkıran şunları söyledi: “Pandeminin ikinci atağında, yoğun bakımlar çok ciddi bir krize girmişti. Hatta Türk Yoğun Bakım Derneği olarak ‘Uçurumun Kenarındayız’ mesajıyla bunu dile getirdik. Çok tehlikeli bir durumda olduğumuzu, yoğun bakım yataklarının yetmeyeceğini de ifade ettik ki böyle bir durum yaşandı. Kısıtlamalar inanılmaz derecede yararlı oldu. Hasta sayıları gittikçe aşağı indi. Yoğun bakımlarda yatan hasta sayıları da azaldı. Yoğun bakımlar, kendi var olan kapasitelerine indi. Çünkü pandemi döneminde biz yatak sayılarını artırmak zorunda kaldık. Yatak sayımızı üç katına kadar çıkartma durumunda kalmıştık genişletme yöntemiyle.”

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Kısıtlamalar sonrasında yoğun bakıma sevk edilen hasta sayısının da dörtte bir oranında azaldığını belirten Demirkıran şöyle devam etti: “Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde kendi var olan yoğun bakımımız içinde, genişletmenin dışındaki ana yoğun bakımımızda hala yataklarımız Covid hastalarımız ile dolu. Bu hastalar, ağır hastalar. Başka hastanelerde tedavileri yapılmaktayken durumu daha da güçleşen hastalar da geldi. Onların tedavisi hala devam ediyor. Türkiye genelinde de sanırım şu anda, bütün yoğun bakımlarda bu ağırlaşan hastalar yer almakta.”

Bazı illerde, bazı yoğun bakımların bazı ünitelerinin Covid-19’lu hasta sayısının azalması dolayısıyla kapandığını söyleyen Demirkıran, bunların iyi gelişmeler olduğunu ancak kesinlikle rehavete kapılınmaması gerektiğini vurguladı.

‘Kısıtlamalar tamamen kalkmamalı’

Demirkıran şu uyarılarda bulundu: “Çünkü bu mutant virüsün tekrar aktivasyon kazanabilecek olması, şimdilerde İngiltere’nin yaşadığı korkunç durum, Almanya’nın aynı endişe içinde olması, bize de bunun yansımayacağı anlamına gelmiyor. Tedbirler çok önemli. Bu kısıtlamalar zaman içinde esnek hale getirilebilir ama tamamen ortadan kalkmaması gerektiğini düşünüyorum. Bu kısıtlamalardan sonra, bir daralmadan tamamen genişlemeye açılarak aynı rahatlığa erişmemek gerektiğini de düşünüyorum. Tedbirler bir şekilde kendimiz çapında devam etmeli. Aşı olanlar, aşı oldukları için kendilerini rahat olarak görmemeli.”

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Birçok hastanede tüm servislerin Covid-19 servisi olarak hizmet verdiği günlerin de yavaş yavaş geride kaldığını belirten Demirkıran, kademeleri olarak servislerin açılmaya başladığını ifade etti.