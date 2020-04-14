Yoğun bakım hemşire ve doktorlarından, ‘hasta solunum cihazından kurtuldu’ dansı

Dünyanın dört bir yanındaki sağlık çalışanları, Covid-19’u yenen hastalarını alkışlarla taburcu edip evlerine yolluyor. Kanada’daki bir hastanenin yoğun bakım ünitesinin ekibi ise ‘kutlama’yı bir adım ileri taşıdı. Solunum cihazına ihtiyacı kalmayan bir hastalarının durumundaki iyileşmeyi hastane koridorunda dans ederek kutladı. Bu vesileyle, son derece ağır iş yüklerine rağmen kendileri de biraz olsun neşelendi.

Fotoğraf: New York Post

26 bini aşkın vakanın görüldüğü, 823 kişinin öldüğü ülkenin Ontario eyaletindeki Markham Stouffville Hastanesi’nin yoğun bakımda görev yapan doktor ve hemşirelerinin dansını içeren 11 saniyelik klip Twitter’da paylaşıldı. Hastane yönetiminin paylaştığı görüntüler, 1 milyondan fazla kez izlendi.

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Görüntülerle, “Yoğun bakım ünitemizin ekibi, Covid hastalarımızın sağlığı için gece gündüz çalışıyor. Onlardan birinin solunum cihazına ihtiyacı kalmayınca da dans ediyoruz” mesajı paylaşıldı.