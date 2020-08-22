Yoğun bakım doktorundan kurallara uymayanlara: Hastalar çırpınarak ölebiliyor

Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi’nde enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji uzmanı Dr. Alper Eker, tırmanışa geçen ‘corona’ vakalarına dikkat çekerek hastalığı ciddiye almayıp kurallara uymayanları uyardı: “Boğulma eşiğine gelen hastalar çırpınarak ölebiliyor.”

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Pandemi sürecinde yoğun bakım servisinde görev yapan Eker, bu süreçte şahit olduklarını İHA muhabirine anlattı.

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Çalıştığı hastanede beş ayda yaklaşık 800 kişinin Covid-19 tedavisi gördüğünü, son zamanlarda hasta sayılarında il ve ilçe bazında artış yaşandığını belirten Eker, 50 gün yoğun bakımda tedavi gören 40 yaşındaki hastasını kaybettiğini anlatırken duygulandı. Eker, solunum sıkıntısı çeken o hastanın entübasyona bağlanırken elini tutup çaresizce gözlerine baktığı ve kendisiyle vedalaştığı anı unutamadığını söyledi.

Bir hastasının ayak parmakları kesilecek

Eker, bir başka hastasının yoğun bakımda çok ağır bir süreç geçirdiğini, pıhtılaşma nedeniyle ayak parmaklarından ikisinin kesileceğini ve tedavileri tamamlandıktan sonra taburcu olan birçok hastanın organlarında hasar oluştuğunu anlattı.

Entübasyon cihazına bağlanması gereken kişilerde korku ve endişe ifadeleri gördüklerini vurgulayan Eker, solunum sıkıntısı yaşayan hastaların boğulma hissi yaşadığını ve nefes açlığı çektiğini anlattı.

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Vurdumduymaz davranan kişilere maske, mesafe ve hijyen kuralları hakkında çağrıda bulunan Eker şu ifadeleri kullandı: “Sizin çok rahat atlatabildiğiniz hastalığı bir başkası aylarca yoğun bakımlarda kalarak boğulma eşiğine gelerek bilinci açık şekilde çırpınarak ya ölebiliyor ya da büyük bir hasarla hayatına devam ediyor.”