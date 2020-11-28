Yoğun Bakım Derneği: Hız yapmayın, kaza geçirirseniz yer bulma ihtimali az

Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı Prof. Dr. İsmail Cinel, yoğun bakım yataklarının doluluğuna dikkat çekerek uyardı: “Arabayla hız yapmayacağız, trafik kazası geçirirsek yoğun bakımda yer bulma ihtimalimiz az olabilir.”

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Habertürk’te katıldığı bir programda konuşan Prof. Dr. Cinel “Yeni normale adapte olmaya çalıştık ama şu anda yeni normali aştık anormal bir dönemdeyiz çünkü ağır hasta sayısı her gün ekleniyor. Biz bu anormali yeni normale çekmek zorundayız” dedi.

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Profesör, yoğun bakımdaki doluluğu şu sözlerle anlattı: “100 tane yatağınız var. Bunların 50 tanesini diğer yoğun bakım hastaları için ayırdınız. Trafik kazası, beyin kanaması geçirdi yoğun bakıma almayacak mısınız. Dalga öyle bir geliyor ki, ağır hasta sayısı arttıkça yüzde 50 ayırdığınızı, yüzde 70 ayırmaya başlıyorsunuz, sonra yüzde 80. Geriye yüzde 20 kalıyor, yüzde 20 Covid olmayan yoğun bakım hastaları için maalesef yeterli değil. Yoğun bakım için yüzde 70-75 doluluk oranı demek her yer dolu demek.”

Önümüzdeki bir haftanın çok önemli olduğunu belirten Cinel şunları söyledi: “Dört-beş gün önce PCR pozitifliği açıklanır açıklanmaz herkes bir adım geri çekildi. Burada sayılardan daha önemli bir şeye vurgu yapmak istiyorum; ağır hasta sayısını izlememiz lazım. Şu anki kısıtlama, vakaları mutlaka belli oranda düşürecek, önümüzdeki bir hafta inanılmaz önemli. Aralık başında bu kısıtlılıkların etkisini görmüş olacağız. Ağır hasta sayısı da zirveyi yakalayacak. Zirveden dönenene kadar rahat değiliz. Zirveden dönme tahmini olarak bir hafta sonra. Çünkü kısıtlılıklar bir hafta önce başladı. Plato çok önemli, zirve ve zirveden sonra plato ve aşağıya dönme noktası. Bu hafta çok korkmamız gereken bir hafta yaşıyoruz. Herkes bir adım geri çekilsin. Hareket kısıtlılığı şart.”