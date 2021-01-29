Yoğun bakım çalışanları uyardı: Vakalardaki düşüş aldatıcı olmasın

İki aydır uygulanan kısıtlamalar vaka sayılarında kaydadeğer düşüşe neden oldu. Ancak salgınla mücadelede en zorlu görevi yapanların başında gelen yoğun bakım çalışanları vakaların daha önce de azalıp sonra arttığını anımsatarak uyardı: “Rehavete kapılmayın.”

Fotoğraf: AA

İzmir’deki Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Araştırma Uygulama Hastanesi’nde görevli sağlık çalışanları, 10 ayda 427’si yoğun bakım olmak üzere toplam 2 bin Covid-19 hastasını sağlığına kavuşturdu.

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Hastanenin yoğun bakım servisinde gece-gündüz mücadele veren sağlık çalışanlarının mesaisi, vaka sayılarının azalmasına rağmen ilk günkü özenle devam ediyor.

İlk doz aşıları yapılan sağlık çalışanları, sokağa çıkma kısıtlamaları ve diğer tedbirlere bağlı düşen vaka sayılarından memnun. Bu durum yoğun bakımdaki hasta sayılarına da yansıdı.

Ancak yoğun bakımın emekçileri, salgınla mücadelede disiplinden taviz verilmemesini istiyor. Onların en büyük korkusu rehavet sonucu vaka sayısının yeniden artma ihtimali.

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‘Rahatlama görüyoruz’

AA’ya konuşan DEÜ Araştırma Uygulama Hastanesi Başhekim Vekili Prof. Dr. Semih Küçükgüçlü şunları söyledi: “Son günlerde vaka sayılarının azalmasıyla vatandaşlarımızda rahatlama görüyoruz. Aşılar yapılmaya başlandı ama bu hastalığın bulaşmasını önlemiyor. Kimse rahatlamasın, bu hastalığın nasıl ilerleyeceğini öngöremiyoruz. Yoğun bakımlardaki hasta sayısının azalması bu hastalığın azaldığı anlamına gelmez.”

Yoğun bakım hemşiresi Selin Akkuş ise 12 yıldır mesleğini severek yaptığını geçen yıl mart ayından beri Covid-19 yoğun bakım servisinde çok yorulduğunu anlattı.

‘Yeni hasta gelmemesi için dua ediyorum’

Yoğun bakımdaki Covid-19 hastalarının verdiği yaşam mücadelesine tanıklık ettiğini dile getiren Akkuş şunları söyledi: “Bu hastalığın tedavisi yok. Hastalarımız iyileşmek için büyük mücadele veriyor. Vatandaşlarımızın tedbirlere uyunca hastalığın bir nebze de olsa kontrol altına alındığını gördüm ve rahatladım. Son günlerde yoğun bakım servislerinde tedavi gören hasta sayısı azaldı. Bu aldatıcı olmasın. Virüs sürekli değişiyor, neyle karşılaşacağımızı bilmiyoruz. Tedbirlere uymazsak hasta sayımız artacak. Yoğun bakıma yeni bir hasta gelmemesi için dua ediyorum.”

Hemşire Duygu Konçe Küçük de vaka sayılarının azalmasının hastalığın bittiği anlamına gelmediğine işaret etti.

Daha önce de vaka sayılarının azaldığını hatırlatan Küçük şöyle devam etti: “Yaz aylarında da yoğun bakım yataklarımız boşaldı ama sonra yine dolmaya başladı. Yoğun bakım yataklarımız iki gün boşalıyor, diğer günler doluyor. Biz bu hataya düşmeyelim. Bunun için herkes dikkatli olmalı. Covid-19 ile toplum olarak mücadele etmeliyiz. Sağlık çalışanlarının tek başına yapabilecek bir şeyi yok.”



