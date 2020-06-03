YKS’ye başvuran ancak ücretini ödeyemeyenler için ek süre tanındı

Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS), Aday İşlemleri Sistemi (AİS) kaydını yapan ancak sınav ücretini ödeyemeyen adaylar için yarın (4 Haziran) sabah 09:00’dan 23:59’a kadar ek süre tanındı.

ÖSYM Başkanı Halis Aygün şu mesajı paylaştı: “YKS’ye başvuru/geç başvuru süreleri içinde AİS kaydını yapan ancak sınav ücreti ödeme sisteminde hatalı/eksik işlem yapmaları nedeniyle ödeme işlemlerini tamamlamayan adaylara, 4 Haziran 09:00-23:59 saatleri arasında ödemelerini yaparak başvurularını tamamlama imkanı sağlanmıştır.”

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YKS, 27 ve 28 Haziran günlerinde yapılacak.