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Yaramazlara biraz batar!

YKS’ye başvuran ancak ücretini ödeyemeyenler için ek süre tanındı

Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS), Aday İşlemleri Sistemi (AİS) kaydını yapan ancak sınav ücretini ödeyemeyen adaylar için yarın (4 Haziran) sabah 09:00’dan 23:59’a kadar ek süre tanındı.

ÖSYM Başkanı Halis Aygün şu mesajı paylaştı: “YKS’ye başvuru/geç başvuru süreleri içinde AİS kaydını yapan ancak sınav ücreti ödeme sisteminde hatalı/eksik işlem yapmaları nedeniyle ödeme işlemlerini tamamlamayan adaylara, 4 Haziran 09:00-23:59 saatleri arasında ödemelerini yaparak başvurularını tamamlama imkanı sağlanmıştır.”

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YKS, 27 ve 28 Haziran günlerinde yapılacak.

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