YKS yerleştirme sonuçları açıklandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

Fotoğraf: AA

Sınava girenler sonuçlara ‘sonuc.osym.gov.tr’ adresinden ulaşılabilecek. Kimlik numarası ve şifrelerle sonuçlar öğrenilebilecek.

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Yerleştirme Sonuç Belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek.

Aygün, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

“6-14 Ağustos 2020 tarihleri arasında tercihlerini aldığımız 2020-YKS tercih sonuçları açıklanmıştır. Adaylarımız sonuçlarını ‘https://sonuc.osym.gov.tr’ sayfamız ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan öğrenebilir. Adaylarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını diliyorum. Ülkemizin yarınları olan değerli gençlerimiz, üniversite hayatına attığınız bu ilk adımda sizlere başarılar diliyorum. Tercihlerine yerleşemeyen gençlerimiz de eminim ki isteklerine azim ve gayretleriyle mutlaka ulaşacaklardır.”

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Kayıtlar 31 Ağustos-4 Eylül’de

Bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 31 Ağustos-4 Eylül 2020 arasında yapılacak.

Elektronik kayıtlar ise 29 Ağustos-2 Eylül 2020 arasında yapılabilecek.

Kayıt için adayların, yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye, belirtilen süre içerisinde başvurmaları gerekiyor.

Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacak.

27 Haziran’da, ‘corona’ önlemleri alınarak yapılan sınavda 2 milyon 437 bin öğrenci ter dökmüştü. Sınav saatlerinde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmıştı.