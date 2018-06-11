‘Yine zıplatayım mı onu?’: Kılıçdaroğlu’ndan Soylu’ya ‘beş kuruşluk’ tazminat davası

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında, ‘iftira ve hakaret’ten suç duyurusunda bulunarak beş kuruşluk manevi tazminat davası açtı.

Soylu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve yakınlarının ‘Man Adası belgeleri’yle ilgili olarak Kılıçdaroğlu’ndan 197 bin liralık tazminat kazanmasına ilişkin şöyle demişti: “Size bir tüyo vereyim mi, yine zıplatayım mı onu? Eskiden rahat ödüyor, Ataşehir, Beşiktaş belediyeleri varken ‘Gelsin paralar’ diyordu. El altından arka kapıdan… Şimdi bu paraların nasıl ödeneceğinin peşine düşmeyen namerttir.”

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Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik, Soylu’nun sözleriyle iftira ve hakarette bulunduğu gerekçesiyle, suç duyurusunda bulundu.

Dilekçede, Kılıçdaroğlu’nun aleyhine açılmış davaların çoğunu kazandığı, kaybettiği 2-3 dava ile ilgili tüm ödeme ve giderleri kendisinin karşıladığı belirtilerek, “Şüpheli, eleştiride bulunma amacıyla hareket etmemiştir. Davalı açıkça ve bilinçli bir şekilde vekil edenin kişilik değerlerini hedef almıştır. Davalının, hakaret ve iftiralarının hoş görülebilme olasılığı bulunmamaktadır” dendi.

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Çelik, aynı dilekçeyi Ankara Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesi’ne vererek, Soylu hakkında beş kuruşluk manevi tazminat davası da açtı.

Ne olmuştu?

Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında, Erdoğan’ın oğlu, kardeşi, eniştesi, dünürü ve eski özel kalem müdürünün vergi cennetinde Man Adası’ndaki şirkete 2011 yılında gönderdiği 15 milyon doları tek tek sıraladıktan sonra swift mesajlarını ve dekontlarını göstermişti.

Millete dolar bozdurma çağrısı yapan Erdoğan ailesi, servetini dolar olarak yurt dışına kaçırmış. Dekontlar belgeler ortada #Tayyipİstifa pic.twitter.com/vJ4rwgApgJ — Tuncay ÖZKAN (@ATuncayOzkan) November 28, 2017

Hükümet iddiaların ‘yalan’, belgelerin de ‘sahte’ olduğunu öne sürmüş, Erdoğan, ‘müfteri ve yüzsüz’ diye niteleyip 1,5 milyon liralık tazminat davası açtığı Kılıçdaroğlu’na “Mevcut şirketlerini satmaları sebebiyle onlara para geldi. Oraya da para gitmedi. Bu yapılan işlemlerde hiçbir sorun yoktur” diye yanıt vermişti.

HDP ve CHP’nin Meclis araştırma için sunduğu önergeler AKP oylarıyla reddedilmiş, CHP belgeleri basına dağıtmıştı.

Tezcan, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ailesi ve yakınlarının yurt dışına ‘milyonlarca dolar kaçırdığının’ kanıtı olarak öne sürülen belgeleri savcılığa teslim etmişti.