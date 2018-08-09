Yetmiyor: Yıla yüzde 12’lik bütçe artışıyla başlayan Diyanet’e 550 milyon ek ödenek

Bütçesi tartışma yaratan Diyanet, bu yılın ilk altı ayının sonunda da 7.7 milyarlık bütçesinin yetmeyeceğini bildirmesi üzerine 550 milyonluk ek ödenek aldı.

Birgün’den Nurcan Gökdemir’in haberine göre, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın ‘Mali Durum ve Beklentiler Raporu’ yayınlandı. Rapora göre, geçen yılı da ek ödenek alarak 7.3 milyarlık harcamayla tamamlayan Diyanet’e bu yıl için yüzde 12’lik artışla 7.7 milyarlık bütçe ödeneği ayrıldı.

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Ancak altı ayın sonunda 4 milyar lira harcayan kurum, yıl sonu gerçekleşme tahminini 8.3 milyar lira olarak güncelledi.

Ocak-haziran döneminde bütçesinin yüzde 52’sini harcayan Diyanet’in harcama kalemleri arasında geçen yıla göre en yüksek artış, özel düzenlemelerle en düşük maaşın 3 bin liraya çıktığı personel için yapılan harcamalarda gözlendi. 100 bini imam-müezzin, 20 bini kadrolu Kuran kursu öğretmeni, 20 bini geçici Kuran kursu öğreticisi, 3 bini vaiz ve bin 250’si müftü olmak üzere personel sayısı 144 bin 250’ye ulaşan Diyanet, bu dev kadroya sosyal güvenlik primleriyle birlikte 3.8 milyar TL ödedi.

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Başkan Ali Erbaş da, rapora yazdığı sunuşta bütçelerinin yüzde 95’inin personel harcamalarına gittiğinin altını çizdi.

1427 adet Kuran kursu için açılış onayı

Raporda 2018 yılı Ocak-Haziran döneminde yürütülen faaliyetler de yer aldı:

“* ‘İsraf’ temalı web sitesi yayına alınmıştır.

* İslam’ın doğru öğrenilmesi ve anlaşılmasına katkı sağlamak ve İslam anlayışına aykırı hareket eden dinî oluşumlar hakkında toplumu bilgilendirmek için ulusal ve uluslararası alanda faaliyet yürüten dinî oluşumlarla ilgili raporlar hazırlandı.

* Dini argümanları kullanarak barışı tehdit eden hareketlerle DEAŞ, FETÖ/PDY vb. oluşumlar hakkında vatandaşlar ve müftülük personeline yönelik 30 ilde bilgilendirme toplantısı ve seminerler yapıldı.

* Kurumsal web sayfası, e-devlet ve EBYS üzerinden 44.315 soru cevaplandırıldı.

* Ankara Beştepe Millet Camii’nde kadınlara yönelik vaaz-irşat programı hazırlandı.

* 1427 adet Kuran kursu için açılış onayı alındı, eğitim verilmeye başlandı.

* Kuran öğretimi programı kapsamında 125 bin 653, ihtiyaç odaklı Kuran kursları öğretim programı kapsamında 933 bin 60, Kuran kursları öğretim programı (04-06 Yaş) kapsamında 131 bin 26, hafızlık eğitim programı kapsamında 52 bin 429, hafızlık temel eğitim programı kapsamında 29 bin 497, Kuran kursları yurt dışı misafir öğrenci öğretim programı kapsamında 364, yaz Kuran kursları öğretim programı kapsamında 2 milyon 849 bin 843 öğrenci eğitim gördü.”

Ateizm ve deizm yayınları

Yılın ikinci döneminde yapılması planlanan faaliyetlerden bazıları da şunlar:

“* Yeni kuşakların anlayabileceği nitelikte yayınlar hazırlanacak. Ateizm, deizm, agnostisizm konularında iki yayın hazırlanacak.

* FETÖ/PDY ve diğer terör örgütleri de dâhil olmak üzere yurt içinden ve yurt dışından intikal eden ihbar ve şikâyet dilekçeleri incelenerek bunlardan gerekli görülenler hakkında inceleme ve soruşturma yaptırılacak.

* Din İstismarı İle Mücadele Programına devam edilecek, Eylül ayında 41 ilde program gerçekleştirilecek.”