‘Yine, yeni, yeniden’: Hükümet, beş yıl içinde Türkiye’yi AB’ye sokmayı hedefliyor

Almanya merkezli Die Welt gazetesine konuşan veren Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Türkiye’nin beş yıl içerisinde Avrupa Birliği (AB) üyesi olmasını hedeflediklerini söyledi.

Deutsche Welle Türkçe’nin haberine göre Die Welt’e konuşan Akdağ, Türkiye’nin, diğer tüm adaylardan daha önce AB’ye girmeyi hak ettiğini belirterek, siyasi nedenlerin bunun gerçekleşmesine engel olduğunu savundu.

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AB’nin, genişleme konusunda da tamamiyle adalet davrandığını sözlerine ekleyen Akdağ şöyle konuştu: “2023 yılına kadar AB’ye girmek Türkiye’nin net hedefidir.”

Son dönemde Türkiye’de çok sayıda gazeteci, eğitimci ve devlet memurunun tutuklanmış olmasına ve basın özgürlüğüne getirilen kısıtlamalarla ilgili soruya da yanıt veren Akdağ, şunları söyledi: “Türkiye bir darbe girişimi atlattı. Geçici OHAL kanunları da bu nedenle var. Avrupalılar bizi hayal kırıklığına uğrattı. Birçok darbecinin Almanya da dahil olmak üzere Avrupa ülkelerinde bulunuyor. Bu bizim için kabul edilemez.”

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Türkiye’nin, Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ile birlikte Afrin’de düzenlediği ‘Zeytin Dalı Harekatı’na da değinen Akdağ, Afrin’i Esad yönetimine geri vermenin hiçbir şekilde söz konusu olmayacağını söyledi.

Türkiye’nin bölgeye uzun vadede yerleşmek istemediğini belirten başbakan yardımcısı, tek amaçlarının, YPG gibi terörist Kürt grupları karşısında Türkiye’nin güvenliğini korumak ve bölgeyi en kısa sürede Suriye halkına geri vermek olduğunu söyledi.