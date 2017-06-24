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Yine yasak: Taksim’de ‘onur yürüyüşü’ne izin yok


 

Taksim’deki İstiklal Caddesi’nde yarın yapılması planlanan ‘onur yürüyüşü’ne İstanbul valiliğinden izin çıkmadı.

Geçen yılki yürüyüşe polis müdahale etmişti. (Fotoğraf: Reuters)

Valiliğin internet sitesinden yapılan açıklamada, meydanın ve çevresinin, ilan edilen toplantı ve gösteri yürüyüşü alanları arasında bulunmadığı belirtildi.

Kendilerine 2911 sayılı kanun hükümleri uyarınca usulüne uygun bir başvuru yapılmadığını da aktaran valilik, şunları kaydetti: “Bu arada yine sosyal medya platformlarında bu çağrıya karşı toplumun farklı kesimlerinden çok ciddi tepki gösterildiği görülmektedir. Valiliğimizce yapılan değerlendirme sonucunda, düzenlenmek istenen yürüyüşün başta katılımcılar olmak üzere vatandaşlarımızın ve gezi amacıyla bölgede bulunacak olan turistlerin güvenliği ve kamu düzeni gözetilerek anılan gün ve öncesi ve sonrasında toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenlenmesine izin verilmeyecektir.”

İstanbul LGBTİ+ Onur Haftası bu yıl 19-25 Haziran tarihleri arasında. Haftanın kapanışının ise 25 Haziran’da İstiklal Caddesi’nde saat 17.00’deki ‘onur yürüyüşü’yle yapılması planlanıyordu.

Geçen yıl da izin yoktu

Valilik, 19 Haziran 2016’da düzenlenmesi planlanan Trans Onur Yürüyüşü’ne ve 26 Haziran’da düzenlenmesi planlanan LGBTİ+ Onur Yürüyüşü’ne izin verilmeyeceğini duyurmuştu.

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