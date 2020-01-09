Yine ‘yan bakma’ kavgası: Liseli, liseliyi bıçaklayarak öldürdü

17 yaşındaki iki lise öğrencisi arasında çıkan ‘yan bakma’ tartışması çocuklardan birinin okul değiştirmesine rağmen bitmedi, dün çıkan kavga ölümle sonuçlandı.
Kayseri’de Mustafa Kemal Endüstri Meslek Lisesi öğrencisi Enes S. (17) ile Cihan A. (17) arasında geçen yıl eylül ayında iddiaya göre ‘yan bakma’ meselesi yüzünden tartışma çıktı. İki öğrenci arasındaki gerginlik büyüyünce Cihan A., okulunu değiştirip Melikgazi ilçesinde bulunan Seyyid Burhaneddin Meslek Lisesi’ne nakil yaptırdı.
Aralarındaki husumet devam eden Enes S. ve Cihan A. dün akşam saatlerinde, yaşadıkları Osmangazi Mahallesi’nde karşılaştı ve tartışmaya başladı. Enes S., cebinden çıkardığı bıçakla Cihan A.’yı üç yerinden bıçakladı. Ağır yaralanan Cihan A. hastaneye kaldırıldı ancak bugün hayatını kaybetti.
Gözaltına alınan Enes S.’nin polisteki sorgusu sürüyor.