Yine tren kazası: Doğu Ekspresi’nde boş lokomotif raydan çıktı

Ankara’da, Doğu Ekspresi treninin boş olan lokomotif ve jeneratör vagonu raydan çıktı.

Kaza, saat 06.00 sıralarında Yenimahalle ilçesi Anadolu Bulvarı’nda yaşandı. Ankara ile Kars arasında sefer yapan Doğu Ekspresi treni Ankara Garı’ndan Marşandiz bakım istasyonuna giderken kontrolü kaybetti. Trenin lokomotifi ile arkasındaki jeneratör vagon raydan çıktı. Jeneratör vagonun devrildiği kazada ölen ya da yaralanan olmadı. Lokomotif ve vagonu kurtarmak için çalışma başlatıldı.

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Aynı yerdeki kazada dokuz kişi ölmüştü

12 Aralık 2018’de yine Ankara’da yüksek hızlı tren Marşandiz istasyonuna geldiği sırada yol kontrolü yapan kılavuz tren ile çarpışmıştı. Kazada dokuz kişi hayatını kaybetmişti.