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Yaramazlara biraz batar!

Yine toplu zehirlenme: Cezaevinde 98 mahkum hastanelik oldu

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Adıyaman’da  ilaçlama çalışması yapılan cezaevinde zehirlenen 98 tutuklu ve hükümlü hastaneye kaldırıldı.

Fotoğraf: DHA

Son dönemde kışlalar ve okullar gibi toplu yaşam alanlarında görülen zehirlenmelere cezaevi de eklendi.

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Adıyaman’ın Musalla Mahallesi’nde bulunan Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü’nde gündüz saatlerinde haşerelere karşı yapılan ilaçlamanın ardından akşam tutuklu ve hükümlülerde baş dönmesi ve mide bulantısı şikayetleri başladı. Bunun üzerine cezaevi yetkilileri, sağlık görevlilerine haber verdi. İhbarla cezaevine gelen sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla kentteki hastanelere götürülen 98 tutuklu ve hükümlüye acil servislerde serum tedavisi uygulandı.

Tutuklu ve hükümlülerin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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