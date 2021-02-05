Yine şüpheli kadın ölümü: Gözaltındaki erkek arkadaşı atladığını iddia etti

Zonguldak’ta, apartmanın 8’inci katından düştüğü iddia edilen 28 yaşındaki Ayşe Özgecan Usta, yaşamını yitirdi. Erkek arkadaşı B.C.A. gözaltına alındı.

Fotoğraf: DHA

İncivez Mahallesi’nde saat 01.00 sıralarında yaşanan olayda ihbar üzerine adrese giden sağlık ekipleri kalp masajı uyguladıkları Usta’yı ambulansla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yoğun bakıma alınan Usta kurtarılamadı.

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Başsavcılığın Usta’nın ölümüyle ilgili başlattığı soruşturma kapsamında olay sırasında evde olan erkek arkadaşı B.C.A. gözaltına alındı. Polis merkezine götürülen B.C.A., Usta ile sevgili olduklarını ve evlilik konusunda tartıştıktan sonra kendisini çatı katındaki terastan attığını iddia ettiği belirtildi. B.C.A., tutmaya çalıştığı Usta’nın elinden kaydığını anlattığı ileri sürüldü.

Olay yeri inceleme ekipleri ve cumhuriyet savcısı, evde inceleme yaptı. Usta’nın cep telefonuna da incelenmek üzere el konuldu. Ölümün intihar mı yoksa cinayete mi olduğu araştırılıyor.

Ayşe Özgecan Usta’nın Ankara’dan önceki gün erkek arkadaşının yanına geldiği öğrenildi. Genç kadının cenazesini almak için Ankara’dan gelen babası Kenan Usta şunları söyledi: “İntihar mı yoksa cinayet mi şüphem var. Alttaki bir kadın ifade vermiş. İfadeyi okutmadılar; kadın, doğru mudur bilmiyorum ama bakmış oğlan bağırmış ‘Artık tutamıyorum‘ filan diye. Bir erkek 55 kilo kız çocuğunu tutar. Herhalde münakaşa ettiler. Benim tahminim bunlar. Çıkmak istedi, o da salmayınca filan münakaşa ettiler. Artık attı mı atmadı mı onu gelecek zaman gösterecek. Kızımın buraya geldiğinden haberim yok. Ankara’da yaşıyoruz. Arkadaşına gideceğin söylemişti. Ben de o arkadaşının ailesini tanıyorum. ‘Olabilir’ dedim. Ertesi gün aradım. ‘Oradayız’ dedi. Ondan sonrası bu. Hayat dolu, canımızdı ciğerimizdi bizim.”

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Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu’nun raporuna göre 2020 yılında erkekler tarafından 300 kadın öldürüldü, 171 kadın şüpheli şekilde ölü bulundu.