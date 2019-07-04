Yine Süleymancı yurdu, yine yangın: Soruşturma başlatıldı

Aydın’ın Efeler ilçesine bağlı Girne Mahallesi’nde, Süleymancılar tarikatına ait Tahsil Çağındaki Talebelere Yardım Derneği’nin ortaokul ve lise öğrencilerinin kaldığı dört katlı binanın çatı katında henüz belirlenemeyen nedenden dolayı yangın çıktı. İl milli eğitim müdürlüğü soruşturma başlattı.

Fotoğraf: DHA (arşiv)

Birgün’ün haberine göre yangını gören mahalle sakinlerinin uyarısı üzerine binadaki öğrenciler, dışarı çıkarıldı. Çatının tamamını saran alevler, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yurtta yangın merdivenini yokmuş.

Reklam

Tahsil Çağındaki Talebelere Yardım Dernek Başkanı Emin Korkut, “Buradaki öğrenci velilerine kiraya verdik. Tabii ki biz olayın vakıfı değiliz. Allah’a şükür can kaybımız yok. Klima motorundan çıktığı söyleniyor yangının. Burası LGS, küçük öğrenciler ve köylerdeki çocukların barındığı nokta oldu” diye konuştu.

Yurdun ruhsatı yok, tabelası yok

Çevredeki yurttaşların beyanına göre ise yaklaşık 10 yıldır faaliyetteki yurdun işletme ruhsatı yok. Tabelası da olmayan yurttan yangın esnasında tahliye edilen öğrenciler bir anda kayıplara karıştı.

‘Kayıtlarda böyle bir yurt yok’

Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından başlatılan soruşturmada, söz konusu binada il müdürlüklerine bağlı özel öğrenci barınma faaliyeti gösteren bir yurt bulunmadığı kaydedildi.

Reklam

İl müdürlüğünün bu açıklamasıyla öğrenci yurdunun kaçak olduğu ortaya çıkarken, yurtta ilkokul, ortaokul ve lise çağında 50’ye yakın öğrencinin barındığı ve erken tahliye nedeniyle faciadan dönüldüğü anlaşıldı.