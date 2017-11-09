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Yine Şanlıurfa: Pamuk yığınında uyuyakalan 13 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

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Şanlıurfa’nın Harran ilçesinde pamuk yığınları içinde uyuyakalan 13 yaşındaki Beşar Güneş, havasızlıktan hayatını kaybetti.

Fotoğraf: DHA

Harran’ın Küplüce Mahallesi’nde ailesiyle birlikte kendilerine ait arazide pamuk toplayan Beşar Güneş, akşam saatlerinde dinlenmek için tarlada istiflenen pamuk yığının üzerine çıktı.

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Bir süre sonra üşüyen Güneş, üzerini pamukla örtüp uykuya daldı. Havanın kararması üzerine eve dönmek isteyen ailesi, Beşar’ı bulamayınca aramaya başladı.

13 yaşındaki Beşar Güneş, pamuk yığınları arasında hareketsiz bulundu. Sağlık görevlilerinin incelemesinde öldüğü belirlenen Güneş, Harran’da toprağa verildi. Savcılık soruşturma başlattı.

Şanlıurfa’da geçen ay, pamukların arasında uyuyakalan üç çocuk havasızlıktan hayatlarını kaybetmişti.

Pamuk yığınında uyuyakalan üç çocuk havasızlıktan hayatını kaybetti

 

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