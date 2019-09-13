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Yaramazlara biraz batar!

Yine otobüs yangını: Bu sefer otobanda

Balıkesir’den Alanya’ya giden yolcu otobüsünün motor kısmı, İzmir-Aydın otobanında alev aldı. Otobüsün yolcuları tahliye edildi, yaralanan olmadı.

Fotoğraf: Turizm Ajansı

Turizm Ajansı’nın haberine göre, Yılmaz Albay’ın kullandığı 10 HF 026 plakalı yolcu otobüsünün motor kısmı, otobanda seyir halindeyken alev aldı. Yangının fark edilmesi üzerine sürücüsü, otobüsü yol kenarına yanaştırarak yolcuları tahliye etti.

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Otobüsteki yangın, olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Olayda yaralanan olmadı.

Otobüste 37 yolcu ve 3 görevlinin bulunduğunu söyleyen sürücü Yılmaz Albay, “Otobanda duramadık yolcuların diğer araçların altında kalmaları söz konusuydu. Müsait bir yere çekip yolcuları tahliye ettik. Yangının nedenini bilmiyoruz” dedi.

Edremit-Balıkesir Karayolu’nun 22. kesiminde 34 yolcu taşıyan bir yolcu otobüsünde 2 Ağustos’ta çıkan yangında ikisi çocuk beş kişi hayatını kaybetmiş, 15 kişi yaralanmıştı.

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