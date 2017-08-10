Yine Metro Turizm: Kaynar su dökülen çocuk yol ortasında ambulansa bırakıldı

Metro Turizm’le seyahat eden 13 yaşındaki bir çocuğun üstüne kaynar su döküldü. Vücudunda yanık oluşan çocuk ve 18 yaşındaki ablası yolda indirilerek ambulansa bırakıldı.

8 Ağustos günü, Metro Turizm’in Kastamonu’dan kalkan otobüsü son durak olan İstanbul’a gelmek için yola çıktı.

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Yolculuk sürerken, araç muavini servis yapmak üzere hazırlık yaptı. Bu sırada içi sıcak su 13 yaşındaki bir çocuğun üstüne döküldü.

Baba Sezgin Erdoğan olayı şöyle anlattı: “Otobüsün kaptanı olacak kişi Sakarya- Hendek civarında ambulansa teslim edip 13 yaşındaki oğlumu ve 18 yaşındaki kızımı orada sahipsiz bırakarak hiçbir şey olmamış gibi yollarına devam etmişler. Ben, oğlumu bu halde görünce Metro Turizm’in genel merkezini aradım oradaki yetkiliye yoldaki olayı anlattım. Beni biraz telefonda beklettikten sonra ‘Oğlunuzun üzerine kaynar su dökülmüş, bizim kaptanımız 112 acil servisi arayarak Hendek bölgesinde ambulansa teslim etmiş’ dediler. Bu çocukların oradan nasıl geleceğini sorduğumda, ‘Otobüsün içinde seyahat halindeyken oluşacak kazalardan Metro Turizm’in sorumlu olmadığını’ söylediler.”

Hürriyet’in haberine göre, Metro Turizm’den bir yetkili, bugün Sezgin Erdoğan’a ulaştı. Taraflar, yarın sabah çocuğun ziyaretiyle ilgili sözleşti.

Metro Turizm ‘vakaları’

Daha önce de Muğla-İstanbul arasında sefer yapan Metro Turizm’e ait yolcu otobüsünde görevli muavinin araçta uyuyan bir yolcuya bakarak mastürbasyon yapıp spermlerinin bir kısmını yolcunun yüzüne sıçrattığı ortaya çıkmıştı.

Firma sahibi Galip Öztürk, suçu ‘paralel yapı’ya atmıştı.

Son olarak iki aylık hamile bir kadın, Metro Turizm’e ait otobüste yolculuk ederken muavinin kendisine küfredip vurduğunu, hamile olduğunu belirtmesine rağmen tekme tokat saldırdığını söylemişti.