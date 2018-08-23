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Yaramazlara biraz batar!

Yine maganda ateşi: 56 yaşındaki kadın öldü, bir yaşındaki torunu ağır yaralı

 

Kahramanmaraş’ta bir uzman çavuşun düğünde havaya ateş açması sonucu 56 yaşındaki kadın öldü, kadının bir yaşındaki torunu ağır yaralandı.

Fotoğraf temsilidir.

Göksün ilçesindeki Büyükkızılcık mahallesinde yapılan düğünde uzman çavuş Sinan G. saat 16.00 sıralarında tabacasıyla havaya ateş açtı.

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Tabancadan çıkan kurşunlar 56 yaşındaki Hüsne Kurt ile kucağında bulunan bir yaşındaki torunu Furkan Arman Kurt’a isabet etti. İkili yere düştü.

Kadın ve torunu çağırılan ambulansla Göksun Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Hüsne Kurt burada hayatını kaybetti.

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Furkan Arman Kurt ise ilk müdahalenin ardından Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

Ağır yaralı bebeğin tedavisi sürerken jandarma ekipleri Sinan G.’yi silahıyla birlikte gözaltına aldı.

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