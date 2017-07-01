Yine maden yine iş cinayeti: Zonguldak’ta gazdan zehirlenen iki işçi hayatını kaybetti

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Zonguldak’ta özel maden şirketine ait kömür ocağında çalışan iki maden işçisi, gaz zehirlenmesi hayatını kaybetti.

Gece vardiyasında çalışan işçiler 40 yaşındaki Kenan Kulakçı ve 26 yaşındaki Oğuz Demir, sabaha karşı mesai bitiminde ocaktan çıkmadı. İş arkadaşları, birlikte çalışan iki madenciye bakmak için ocağa girdi.

Kulakçı ve Demir, madencilerin tuvalet ihtiyacını giderdikleri bölümde yerde hareketsiz yatarken bulundu.

Arkadaşları tarafından ocaktan çıkarılan madenciler, Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. İki işçi kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti. Gaz zehirlenmesi sonucu yaşamını yitiren madencilerin kesin ölüm nedeni otopsi sonucu belirlenecek.

Madencilerden birisinin tuvalet için çalışma yerinden ayrılmasının ardından dönmemesi üzerine diğerinin peşinden gittiği ve iki işçinin de gazdan zehirlenerek hayatını kaybettiği tahmin edilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.