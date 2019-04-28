Yine Küçükçekmece: Lüks cip çocuk kaçırmaya çalıştı

İstanbul’un Küçükçekmece ilçesinde lüks ciple dolaşan kişiler dokuz yaşındaki bir kız çocuğunun bileklerinden tutup sürükleyerek araca bindirmeye çalıştı. Çocuğun çığlıklarını duyan annesinin bağırmasıyla panikleyen şüpheliler, çocuğun elinde bulunan telefonu alarak kaçtı.

Fotoğraf: DHA

Aynı saatlerde mahallede dolaşan şüpheliler sonrasında bir kadının yanına ciple yanaşarak çantasını alıp hızla uzaklaştı. O anlar güvenlik kameralarıyla kaydedildi

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‘Telefonu alarak hırsızlık süsü vermeye çalıştı’

Kızının çığlığını duyan Anne Gülserin Ç. olayı şöyle anlattı: “Biz kapıya çıktık bebeğim vardı kucağımda, geldik yürümeye başladık oğlumun elinde top vardı. Top yokuştan aşağı düştü kızım da peşinden gitti. Kızım yokuştan aşağı inince araba da hareket etti. Kızım yokuştan inince araçtakiler kızımı tutup sürüklemeye başladı. 5-10 metre sürüklediler. ‘Kızımı kaçırıyorlar’ diye çığlık attım, bebeğim kucağımda koşmaya başladım. Koşmaya başlayınca o tabii panikledi. Dizlerinin üzerine düştü, kalktı kızımı bıraktı telefonu aldı. Hırsızlık süsü vermeye çalıştı.”

‘İki bileğimden tutarak arabaya sürükledi’



Lüks ciple gelen şüphelilerin kaçırmaya çalıştığı F.Ç ise şunları söyledi: “Abimin topu elinden kaçtı, Annemin telefonu da benim elimdeydi. Top kaçınca ben peşinden gittim. Orada araba yanıma yaklaştı. Arkadan da birisi koştu. İki bileğimden tutarak beni arabaya doğru sürükledi. Sonra annem arkadan bağırınca elimdeki telefonu görüp aldı. Arabayı hızlı bir şekilde sürüp gittiler.”



Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Bir hafta içinde üçüncü vaka

Geçtiğimiz günlerde de Küçükçekmece’de beş yaşındaki bir kız çocuğu cinsel saldırıya uğramış, fail yakalanıp tutuklanmıştı.

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Yine aynı ilçede yedi yaşındaki kız çocuğunu istismar ettiği suçlamasıyla 37 yaşındaki bir kişi gözaltına alınmıştı.