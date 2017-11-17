Yine kaçak yapı ‘affı’: Hazine arazileri ‘işgalci’lerine satılacak

Hazine arazilerini 2014’e kadar işgal edenler, bedelini ödeyerek üzerindeki kaçak yapılara tapu çıkarabilecek.

Cumhuriyet’ten Emine Kaplan’ın haberine göre belediye ve mücavir alan içerisinde kalan Hazine’ye ait tarım arazilerinin, kiracı ve kullanıcılarına satılmasıyla ilgili hüküm genişletildi. Kullanım süresi şartı 31 Aralık 2011’den 30 Mart 2014’e kadar uzatıldı.

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Buna göre, 30 Mart 2014’ten önce Hazine’ye ait tarım arazilerinin kullanıcısı vatandaşlar bu arazileri satın alabilecek. Kaçak ve ruhsatsız yapılar da yasal hale gelip sahiplerine satılabilecek.

Bir başka önergeyle, Orman ve Su İşleri Bakanlığı’nca milli park ve tabiat parklarındaki arazileri konaklama amaçlı turizm yatırımı yapmak amacıyla 29 yıla kadar kiralayan yatırımcı ve işletmecilerin kira sözleşmeleri 49 yıla uzatılabilecek.

Kamu lojmanlarının kullanıcılarına satılması için ‘kamu konutlarından 10 yılını doldurmuş bulunanlar’ koşulu çıkarılarak tüm lojmanların satışının önü de açıldı.