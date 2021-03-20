Yine iyi dayandı: Erdoğan’ın MB başkanına sabrı tükendi, ‘Sıradaki gelsin’ dedi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, bir Merkez Bankası başkanını daha ‘devirdi.’ Henüz 7 Kasım 2020’de atanmış Naci Ağbal, selefleri gibi Merkez Bankası kanununa aykırı olarak cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle görevden alındı. Ağbal’ın yerine yerine uzun yıllar Halkbank’ta çalışmış eski AKP milletvekili Şahap Kavcıoğlu getirildi. Böylelikle MB başkanı 20 ayda dördüncü kez değişti.

Ağsal’ın başkanlığı dört buçuk ay sürdü.

Murat Çetinkaya (2016-2019) ve Murat Uysal da (2019-2020) Ağbal’la aynı akibeti paylaşmıştı.

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Ağbal gerek faiz artışları gerekse ‘sıkı duruş’ öngören diğer kararlarıyla piyasalara güven veren bir profil çizmişti.

Ancak ‘faizi sebep enflasyonu sonuç’ olarak gören ve önceki başkanları ‘laf dinlemediği’ için ‘gönderdiğini’ saklama gereği duymayan Erdoğan’ın beş ayda üç kez faiz artıran Ağbal’a nasıl ve neden ‘tahammül ettiği’ merak konusuydu.

AKP iktidarında 7’inci başkan

AKP dönemi Merkez Bankası başkanları şöyle:

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N. Süreyya Serdengeçti (2001-2006)

Durmuş Yılmaz (2006-2011)

Doç. Dr. Erdem Başçı (2011-2016)

Murat Çetinkaya (Nisan 2016-Temmuz 2019)

Murat Uysal (Temmuz 2019-Kasım 2020)

Naci Ağbal (Kasım 2020-Mart 2021)

Bu kez tutacak gibi: Yeni başkan eski AKP vekili

Halkbank’taki görevlerinin yanısıra VakıfBank yönetim kurulu başkanlığı da yapmış yeni başkanı, AKP’nin 26’ıncı dönem (17 Kasım 2015 – 16 Mayıs 2018) Bayburt milletvekiliydi. Son olarak Marmara Üniversitesi’nde öğretim üyesi olarak çalışan Kavcıoğlu, Yeni Şafak gazetesinde köşe yazarı.

Ağbal beş ayda faizi 10.25’ten 19’a çıkarmıştı

Ağbal’ın başkanlığındaki MB faizi kasımda 475, aralıkta 200 baz puan artırmış, ocak ve şubatta sabit tutmuş, son olarak önceki gün yine ve bukaz piyasa beklentisinin de üstünde 200 baz puan yükselmiş, beş ayda yüzde yüzde 10.25’ten yüzde 19’a çıkarmıştı.

Kaynak: sozcu.com.tr

Yeni Şafak hedefe oturtmuştu

200 baz puanlık son faiz artışı iktidar yanlısı medyanın büyük bölümünde geçiştirilirken Yeni Şafak’ın manşetten Ağbal’ı hedefe oturtması dikkat çekmişti.

Haberde karar ağır bir dille eleştirilmiş, faiz artışına karşı görüşlere yer verilmişti.