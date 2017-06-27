Yine ‘fidye yazılım’: Norveç’ten Ukrayna’ya çok sayıda ülke siber saldırı altında

Çok sayıda ülkenin ‘fidye yazılım’la siber saldırı altında olduğu bildirildi.

BBC Türkçe’nin haberine göre Rusya, İngiltere, Hollanda, Hindistan ve Norveç de siber saldırıdan nasibini aldı.

Ukrayna’da devlete ait enerji dağıtım şirketi Ukrenergo, uçak üreticisi Antonov ve iki posta servis sağlayıcısı saldırıdan etkilendi. Ukrayna’nın saldırıdan en çok etkilenen ülke olduğu bildirildi.

Saldırıdan etkilenen şirketlerin paylaştığı ekran görüntülerine göre hacker’lar saldırıyı durdurmak için dijital para birimi Bitcoin cinsinde ödeme istiyor.

Çernobil çöktü

Ukrayna’nın başkenti Kiev’deki Borispol Uluslararası Havalimanı’nda bazı uçuşlarda rötarların yaşanabileceği belirtildi.

Öte yandan Çernobil enerji santralinde bilgisayar çöktü, radyasyon ölçümleri manuel yapılıyor.

Ukrayna Başbakanı Vladimir Groysman, saldırının ‘daha önce görülmemiş boyutta’ olduğunu söylerken, ülkenin en kritik altyapısını etkilemediğini belirtti.

Ukrayna Güvenlik Konseyi Oleksandr Turçinov da saldırılarda Rusya’nın parmağı olduğunu gösteren bazı sinyaller olduğunu iddia etti.

Avrupa’yı etkiledi

Bilgisayar mühendisi Prof. Alan Woodward, siber saldırının ‘Petrwrap’ adlı yazılımla yapıldığını söyledi.

AA’nın haberine göre Rusya’nın en büyük petrol şirketi Rosneft de saldırı altında olduğunu duyurdu. Saldırıdan İngiltere’deki reklam şirketi WWP, İspanya’daki gıda firması Mondelez ve hukuk firması DLA Piper da etkilendi.

Son olarak geçen aylarda ‘WannaCry’ isimli yazılımla dünya çapında siber saldırı yapılmıştı.