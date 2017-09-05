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Yaramazlara biraz batar!

   
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Yine ‘erkek şiddeti’: Ailesinin ‘vermediği’ kadını öldüren adam intihar etti

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Samsun’da ailesinden ‘istediği’ kadınla evlenmesine izin verilmeyen adam, kadını öldürüp annesini yaraladıktan sonra intihar eti.

45 yaşındaki Emine Günay’ı bir süre önce ailesinden ‘isteyen’ 47 yaşındaki İsmet Kır, olumsuz yanıt aldı.

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Kır, dün akşam tekrar Günay’ın evine gitti.

Tartışmanın ardından belinden çıkardığı tabancayla önce Günay’a, ardından 78 yaşındaki annesi Narin Yıldız’a ateş açan Kır, tabancayı şakağına dayayarak intihar etti.

Günay ve Kır hayatını kaybederken, ağır yaralanan Yıldız hastaneye kaldırıldı.

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