Yine değişti: Öğrenci dokuz okuldan beşini tercih edecek, son karar bakanlığın

Yeni liselere giriş sistemi daha yürürlüğe konmadan değişti: Öğrenciye dokuz okul seçeneği sunulacak, öğrenci bunlardan beşini seçecek, MEB ise öğrenci için bu beş okuldan birini belirleyecek.

Milli Eğitim bakanı İsmet yılmaz, 5 Kasım’da TEOG’un yerine gelecek Mahalli Yerleştirme Sistemi’ni (MYS) anlatırken “Başvuruda öğrencinin karşısına beş okul çıkacak, tercih yapacak. Hiçbir öğrencimizi istemediği başka bir okul türüne yerleştirmeyeceğiz. Öğrencinin ve velinin tercihi esas olacak” demişti.

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Ancak bakanın dün AKP Meclis grup toplantısının basına kapalı bölümünde milletvekillerine verdiği bilgiler sistemle ilgili yeni soru işaretleri doğurdu.

Yılmaz’ın verdiği bilgiye göre, hem ‘nitelikli‘ liselere giriş için merkezi sınavı kazanamayanlar hem de sınava girmek istemeyenlerin önünde tercih etmek için adreslerine yakın dokuz okul bulunacak. Öğrenciler bu dokuz liseden beş tercih yapacak.

Bakan, dokuz okul arasında bütün lise türleri (anadolu, anadolu meslek, anadolu imam hatip) kapsayacağını ve hiçbir öğrencinin yerleşememe durumu olmayacağını söyledi.

Ancak, bakanın ilk açıklaması ile bu bilgiler arasında temel bir fark var. İlk açıklamaya göre öğrenci okul tercihini yapıyordu. İkinci açıklamaya göre ise öğrencinin Milli Eğitim’in kendisi için seçeceği dokuz okuldan beşini tercih etme dışında insiyatifi bulunmuyor.

Bakan Yıılmaz bu sistemi hayata geçirirse akla şu soruları getiriyor?:

– Örneğin anadolu lisesine gitmek isteyen bir öğrenci, kendisine sunulan dokuz okul arasında beş anadolu lisesi birden bulunmazsa ne yapacak?

– Aynı öğrenci meslek lisesi ya da imam hatip lisesini tercihleri arasında yazmak zorunda kalırsa ve Milli Eğitim bunlardan birini öğrenci için seçince ne olacak?

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