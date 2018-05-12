Yine ‘cisim’ patladı: Nusaybin’de koyun otlatan çocuk hayatını kaybetti

Mardin’in Nusaybin ilçesinde, ‘hendek ve barikat operasyonları’nın ardından oluşan molozların döküldüğü bölgede koyunlarını otlatan 11 yaşındaki Hogır Kayran, yerde bulduğu cismin patlaması sonucu hayatını kaybetti.
Kayran, molozlar içinde bulduğu demir cismi kurcalarken, patlama meydana geldi. Patlama sonucu küçük çocuk ağır yaralanırken, ambulansla Nusaybin Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Kayran, hayatını kaybetti.
Patlamanın, hendek ve barikat operasyonları nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edilen ve geçen yılın nisan ayında yasağın kaldırıldığı bölgelerden birinde meydana geldiği öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Patlama olayını gördüğünü söyleyen vatandaşlar Mahsum Müjde, “Patlama sesini duyduk. Hemen patlama bölgesine koştuk. Çocuk, yerde kanlar içerisindeydi ve elleri kopmuştu. Ambulansa haber verdik ve hastaneye gönderdik” dedi.