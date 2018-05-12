Diken

Yaramazlara biraz batar!

Yine ‘cisim’ patladı: Nusaybin’de koyun otlatan çocuk hayatını kaybetti

Share3
Flip
WhatsApp
+1
Pin
Pocket
Shares 3

 

Mardin’in Nusaybin ilçesinde, ‘hendek ve barikat operasyonları’nın ardından oluşan molozların döküldüğü bölgede koyunlarını otlatan 11 yaşındaki Hogır Kayran, yerde bulduğu cismin patlaması sonucu hayatını kaybetti.

Fotoğraf: DHA

Kayran, molozlar içinde bulduğu demir cismi kurcalarken, patlama meydana geldi. Patlama sonucu küçük çocuk ağır yaralanırken, ambulansla Nusaybin Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Kayran, hayatını kaybetti.

Reklam

Patlamanın, hendek ve barikat operasyonları nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edilen ve geçen yılın nisan ayında yasağın kaldırıldığı bölgelerden birinde meydana geldiği öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Patlama olayını gördüğünü söyleyen vatandaşlar Mahsum Müjde, “Patlama sesini duyduk. Hemen patlama bölgesine koştuk. Çocuk, yerde kanlar içerisindeydi ve elleri kopmuştu. Ambulansa haber verdik ve hastaneye gönderdik” dedi.

Reklam

Yine ‘cisim’ patladı: Yüksekova’da 10 yaşındaki Berat hayatını kaybetti

Sur’daki yasaklı mahallede kaçak fotoğraf çekimi: ‘Cisim’ patladı, biri çocuk iki yaralı


Share3
Flip
WhatsApp
+1
Pin
Pocket
Shares 3

SON HABERLER

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...