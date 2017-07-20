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Yine ‘cinayet’: Kadıköy’de hafriyat kamyonunun çarptığı motosikletli hayatını kaybetti

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İstanbul’un Kadıköy ilçesinde hafriyat kamyonunun çarptığı motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti. Kaza yerinden kaçan kamyon sürücüsü bir saat sonra teslim oldu.

Fotoğraflar: DHA

Caddebostan Tanzimat Sokak’ta meydana gelen kazada, Tekin Birgin yönetimindeki hafriyat kamyonu ile Taş Mektep Sokak’tan çıkan Volkan Aydemir yönetimindeki motosiklet iki sokağın kesişiminde çarpıştı.

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Aydemir yaklaşık iki metre sürüklenirken, kamyon sürücüsü Tekin Birgin anahtarını alarak kaçtı.

Sağlık ekipleri lastiklerin altında sıkışan Volkan Aydemir’in hayatını kaybettiğini belirledi.

Kamyon şoförü Birgün, kazadan yaklaşık bir saat sonra Göztepe Polis Merkezi’ne giderek teslim oldu.

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