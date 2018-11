Yılmaz’dan Kılıçdaroğlu’na: Aşağılık bir işe imza attınız, sıkıyorsa beni at kepaze ol

CHP Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz, kendisini kesin ihraç talebiyle parti disiplin kuruluna sevk eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na hitaben, “Aşağılık bir işe imza attınız. İstifa etmiyorum, ne yapıyorsan yap. Sıkıyorsa at beni buradan, rezil ol, kepaze ol” dedi. Yılmaz, genel başkan adaylığı için hazırlandığını da açıkladı.

CHP’li vekil, ezanın Türkçe okutulması gerektiği yönünde yaptığı açıklamalar nedeniyle tepki çekmişti. Kılıçdaroğlu, Yılmaz’ın açıklamaları için, “Dünyanın her yerinde de ezan Arapça okunur. Ve dünyanın her noktasında ezana saygı gösterilir. Tüm dünyada Arapça olarak okunur ve ezan okunduğunda dünyanın her tarafında saygı gösterilir” demişti.

Kesin ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edilen Öztürk, TBMM’de Kılıçdaroğlu’nu hedef alan sert açıklamalarda bulundu.

‘Atatürk’e kefere deniyorsa…’

“Atatürk’e kefere deniliyorsa (Mehmet Bekaroğlu’nu kastediyor) aşağılanıyorsa, CHP’nin geçmişi eleştiriliyorsa buna sessiz kalmak CHP’nin politikası değildir. Biz de o karşı duruşu sergiliyoruz. Dışarıdan devşirme adaylar için kulisler yapanlar CHP’nin politikalarını ihlal etmişti. Büyükşehirler için aday yokmuş gibi dün gelenleri aday gösterme girişiminde bulunanlara karşı duruş sergiliyoruz.

‘Beni trollere teslim ettin’

Yeni büyükelçi olup bırakmıştım, ben senden bir şey istemiyorum. Beni trollere teslim ettin. Beni AKP’nin sözcüsüne kurban ettin. Ama unutma, Allah büyüktür. Yüce Rabbim büyüktür. Nasıl ki din bezirganlarına saldırıyorsan CHP’nin de bu anlayış tarafından işgal edilmesine sonuna kadar karşı çıkacağız.

Dokuz seçim kaybetmiş birisi olarak bu yola müracaat etmen yanlıştır. Tarih seni yargılayacak; bir insan, bir selefinin iftirası, propagandasına maruz kaldı, dinini savundu diye ihraç edildiğini yazacak.

‘Hesabın beni şeytanlaştırmak’

Bu disiplin soruşturması yanlıştır, hukuksuzdur kınıyorum. Bu CHP’de farklı bir yerde olduğumuzun göstergesidir. Eğer kendi partisinde kendi milletvekillerine karşı sansür uyguluyorlarsa bu CHP’nin politikası olamaz.

Bütün seçimleri kaybedip hala koltuğunu terk etmeyen anlayış CHP politikası olamaz. Sana olan umudumu kesmiş bitirmişim ben. Hesabın benim önümü kesmek beni şeytanlaştırmak, sen neyi savunuyorsun?

Sen istiyorsun ki Öztürk Yılmaz partiden defolup gitsin istiyorsun çünkü sen beni rakip olarak görüyorsun. AKP ile iş tutuyorsun yanlış yoldasın. Partiyi zorlama hala yerel seçimlerde yanlış yoldasın. Arkamda duramadın trollere teslim ettin. İstiyorsun ki çekip gideyim. Sen yönetemiyorsun, ben de bir hazırlık içindeyim biliyorsun. Genel başkanlık olarak bir hazırlığımın olduğunu biliyorsun. Sen beni rakip olarak görüyorsun. Parti içindeki yükselişimden rahatsızsın. Tarih seni yargılayacak. Siz aşağılık bir işe imza attınız. İstifa etmiyorum ne yapıyorsan yap. Sıkıyorsa at beni buradan rezil ol kepaze ol.”

Yılmaz, konuşmasının sonunda Türkçe dua okudu.