Yılmaz Vural’ı ‘kızdıran’ bahane: Ne psikolojisi kardeşim, 1200 liraya çalışan madenciyi düşün 

TFF 1’nci Lig ekiplerinden Göztepe’nin teknik direktörü Yılmaz Vural, taraftar baskısının başarısızlığa gerekçe olarak gösterilmesine karşı çıktı.

‘Ne psikolojisi kardeşim’

Eurosport’ta yer alan habere göre, “Futbolcularda en kızdığım şey psikolojiden bahsetmeleri” diyen Vural, şöyle devam etti: “Ne psikolojisi kardeşim. Sen madende çalışan adamı, onun psikolojisini düşün, üç çocuk bakıyor. 1200 lira paraya çalışıyor. Sen ‘psikoloji’ diyorsun. Böyle gariplik yok, bu işin bahanesi yok. Futbolun küfründen bir şey olmaz, herkes deşarj olmaya geliyor. Duymayın kardeşim küfrü müfrü, işinize bakın.”