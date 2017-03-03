Yılmaz Vural ‘düşük ihtimal’in peşinde: Fenerbahçe’yi Advocaat’tan çok daha iyi biliyorum, gelirsem zaman kaybetmem

İstanbul’un üç büyük kulübünden birinde çalışmak istediği bilinen ve son günlerde adı Fenerbahçe ile anılan teknik direktör Yılmaz Vural, resmi bir teklif gelmediğini ancak düşük bir ihtimal de olsa takımın başına geçebileceğinin kendisine dolaylı yollardan iletildiğini söyledi.

‘Yönetime yakın çevrelerden gelen söylemler’

DHA’nın haberine göre, “Aziz Yıldırım hariç herkesle bu konu hakkında konuşuyoruz” diyen Vural, şöyle devam etti: “Benim resmi olarak Fenerbahçe yönetiminden almış olduğum bir teklif yok. Ama dolaylı yollardan böyle bir şey düşünülüp, Fenerbahçe’ye teknik direktör olmam konusunda az da olsa bir ihtimal olduğu söyleniliyor. Bunu tabii yönetime yakın çevrelerden gelen söylemler bunlar.”

‘Gelirsem zaman kaybetmem’

Sarı-lacivertli takımı, mevcut teknik direktörü Dirk Advocaat’tan daha iyi bildiğini savunan Vural, şunları söyledi: “Advocaat’an çok daha iyi biliyorum Fenerbahçe’nin oyuncu tavırlarını, karakterlerini, taraftarı ve yönetimi. Malzemecinin karakterine kadar söyleyebilirim Fenerbahçe takımından. Ben oraya gelirsem zaman kaybetmem, kulübü yeterince tanıyorum yani. Bu tanınmışlık artıdır yani bence.”

Bugüne kadar 26 takım çalıştıran tecrübeli teknik direktör, “Fenerbahçe başkanı olsanız takımın başına hangi teknik adamı getirirsiniz” sorusunaysa, “Başkan olsam takımın başına Yılmaz Vural’ı getiririm” karşılığını verdi.