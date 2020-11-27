Yılmaz Vural, ‘corona’ nedeniyle yoğun bakımda: Solunum cihazına bağlı, durumu ciddi

İkinci kez Covid-19’a yakalanan teknik direktör Yılmaz Vural’ın hastanede, yoğun bakımda tedavi gördüğü açıklandı. Hastane, 67 yaşındaki Vural’ın solunum cihazına bağlı olduğunu ve durumunun ciddiyetini koruduğunu duyurdu.
Vural, Akhisarspor’u çalıştırırken de virüse yakalanmış ve tedavi sürecinin ardından sağlığına kavuşmuştu.
Deneyimli teknik adamın tedavi gördüğü Acıbadem Altunizade Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Çağlar Çuhadaroğlu’nun açıklamasında şu ifadelere yer verildi: “19 Kasım’da Covid-19 tanısı alarak tedavisine başlanan Yılmaz Vural, ayaktan takip edilmekteyken nefes darlığı gelişmesi nedeniyle, 24 Kasım’da hastanemize yatırılmıştır. Hastanın oksijen ihtiyacının artması üzerine, bugün (27 Kasım) öğle saatlerinde yoğun bakım ünitesine alınarak ventilatör altında takibi devam etmektedir. Hastanın durumu ciddiyetini korumakta olup gelişmeler ailenin izniyle paylaşılacaktır.”