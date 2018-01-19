Yılmaz Özdil: Zavallı tipler sosyal tesisleri yasaklayarak Osman Pamukoğlu’nu cezalandırdığını zannediyorlar

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Hulusi efendi tarafından yönetilen genelkurmay, aklınca, Osman Pamukoğlu’nu cezalandırmıştı.

Osman Pamukoğlu’nu kendileri gibi zannettikleri için “askeri sosyal tesislere sokmayalım, aklı başına gelsin” diye düşünmüşlerdi.

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35 sene muvazzaf subaylık. 14 sene emeklilik.

Osman Pamukoğlu ömrü boyunca, bir defa olsun herhangi bir askeri sosyal tesise gitmedi, herhangi bir askeri tatil kampına adım atmadı, bir saniye bile girmedi, bir kahve bile içmedi.

Böyle bir prensibi var çünkü.

Askerliğin askerlik tarafıyla ilgileniyor. Sosyal tesis tarafı, ömrü boyunca umurunda bile olmadı.

Tekrar yazıyorum.

35 sene muvazzaf subaylık. 14 sene emeklilik.

Bir defa olsun gitmedi kardeşim.

Ve, bu onurlu prensipten haberi bile olmayan zavallı tipler…

Sosyal tesisleri yasaklayarak Osman Pamukoğlu’nu cezalandırdığını zannediyorlar!

Yılmaz Özdil’in yazısı