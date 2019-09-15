Yılmaz Özdil: Yunanistan’da bol bol balık var, çünkü orada 40 metre derinlik sınırı var

Tarih boyunca bu kadar kötü bir balık sezonu başlangıcı görülmedi.

Aynı denizi paylaştığımız Yunanistan’da balık var mı?

Bol bol var.

Nasıl oluyor da orada bol oluyor?

Çünkü, Yunanistan’da 40 metre derinlik sınırı var.

39 metrede balık avlayamazsın, kanunen yasak.

Neden 40 metre?

40 metre derinliğe kadar güneş ışığı ulaşıyor, ‘posidonia’ tabir edilen deniz çayırları fotosentez yapıyor, balıklar bu deniz çayırlarında hem besleniyor, hem ürüyor.

40 metre yasağıyla, işte bu üreme alanları koruma altına alınıyor.

Deniz çayırında balık avlarsan, sadece o balığı değil, o balığın gelecek nesillerini de yok etmiş oluyorsun.

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Peki bizde sınır ne?

24 metre!

25 metrede balık avlayabilir misin?

Şakır şakır avlarsın.

E, aferin.

Yılmaz Özdil’in yazısı