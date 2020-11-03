Yılmaz Özdil: Yıkılmamış ama oturulması imkansız hale gelmiş binlerce bina var

Sadece 21 bina yıkıldı diyerek, sadece o yıkılan binalardan yayın yaparak, depremin büyüklüğünü 21 binaya indirgemek istiyorlar.
İzmirime gittim.
Gözlerimle gördüm.
Yıkılmamış ama oturulması imkansız hale gelmiş, binlerce bina var.
Binlerce.
Bayraklı sokaklarında saatlerce yürüdüm.
Yıkılmasına ramak kaldığı için tamamen boşaltılmış apartmanlar var.
Yan yatmış binalar var.
Kısmen göçmüş binalar var.
Derin çatlaklar oluşmuş binalar var.
Nakliye kamyonunu kapıya dayamış, apar topar taşınanlar var.
Size anlatılmayanları anlatayım…
İzmir büyükşehir belediyesinin binası bile haşat durumda.
Kullanılması mümkün değil.
İnanmayan bugün gidip baksın, o binaya insan giremez.