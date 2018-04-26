Yılmaz Özdil: Yeni Chp içindeki bazı dangalaklar Gül’ün çatı aday olması için çaba harcıyor iyi mi!

Abdullah Gül’ün cumhurbaşkanlığı döneminde yaşanan “kumpas” süreci, bu yazının namusunu tarih huzurunda teyit etti. Abdullah‑Fethullah metaforu, Türkiye’yi 15 Temmuz darbesine getirdi. Bu yazıdan anca 10 sene sonra, başta asrın liderimiz, Akp’lilerin kafasına nihayet dank etti ama, olan memlekete oldu, iş işten geçti.

Ve şimdi bakıyoruz… Yeni Chp içindeki bazı dangalaklar, Abdullah Gül’ün çatı aday olması için çaba harcıyor iyi mi! Ekmek için ekmelettin, güllaç için gül yani.

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Dolayısıyla, tarih huzurunda tekrar edelim… Abdullah’ı Mabdullah’ı boşverin kardeşim, kulağı tersten göstermenin alemi yok!

Yılmaz Özdil’in yazısı