Diken

Yaramazlara biraz batar!

Yılmaz Özdil: Yandaş medyayı uyarıyorum

Asrın liderimiz, tıp dünyası kurultayında konuştu.

“Yerli aşı üretmeye kararlıyız, vatandaşlarımızın bazılarının yabancı menşeli aşılara mesafeli yaklaştığını görüyoruz, aşıları halkımızın hassasiyetlerine uygun şekilde üreteceğiz” dedi.

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İnsan merak ediyor tabii… Acaba yabancı menşeli aşılara mesafeli yaklaşan vatandaşlarımızın bazıları kim?

Yerli ve milli aşı icat edilene kadar, başınıza iş almayın, hassasiyetlere uygun manşetler atın, sakın sadece domuz filan demeyin, kışın memlekete gelecek olan gribe “helal domuz gribi” adını verin!

Yılmaz Özdil’in yazısı

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